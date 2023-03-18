شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الظاهر رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان قد أصدر قرارا بتكليف المهندس أحمد الظاهر بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة فى ديسمبر الماضى.

ويمتلك المهندس أحمد الظاهر خبرة واسعة تمتد لأكثر من 27 عاماً فى مجال تكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بإعداد وتنفيذ الخطط التسويقية، وتأهيل القيادات التنفيذية، ونمو الأعمال، وذلك فى العديد من الدول منها مصر، والإمارات، وكينيا، والجزائر.

ويتمتع المهندس أحمد الظاهر بسجل حافل من الإنجازات العملية فى بناء الإدارات وتطويرها، وقيادة خطط النمو، وتطوير المواهب، وذلك على المستويين المحلى والإقليمى؛ حيث تولى منصب نائب رئيس شركة "آى بى إم" للأمن السيبرانى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما شغل منصب المدير التجارى لمنطقة وسط وشرق وغرب أفريقيا. كذلك تقلد العديد من المناصب القيادية فى فرع الشركة بمصر ومنها منصب رئيس خدمات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك منصب رئيس القسم التجارى للشركة فى مصر.

وحصل المهندس أحمد الظاهر على درجة بكالوريوس العلوم فى الهندسة الكهربائية، "الاتصالات والإلكترونيات" من جامعة عين شمس.