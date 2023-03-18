2100 جنيه للجرام.. تعرف على سعر الذهب مع التعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها اليوم السبت في تعاملات المساء، حيث زاد الجرام 10 جنيهات، ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 2100 جنيه لعيار 21 لأول مرة، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

ووصل إجمالي الزيادة بذلك في سعر الذهب إلى نحو 70 جنيها للجرام خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه مساء أمس الجمعة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

أسعار الذهب عيار 14 إلى 1400 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 1800 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 2100 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 2400 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 16800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا إجازة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1989 دولارا للأوقية في نهاية أمس الجمعة بزيادة 3.63% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.