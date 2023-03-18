ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 2100 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

واصلت أسعار الذهب في مصر، تسجيل مستويات قياسية، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق 2100 جنيه للجرام، السبت، 18مارس، مسجلا أعلى سعر في التاريخ.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 11.3 % خلال هذا الأسبوع، حيث ارتفع الذهب من 1860 جنيها في تداولات السبت 11 مارس 2023 إلى مستويات 2100 جنيها في تداولات اليوم السبت 18 مارس 2023 لتبلغ قيمة الزيادة 210 جنيها وفق تقرير جولد بيليون ليسجل مستوى قياسي جديد وذلك في ظل الارتفاعات الحادة في أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية وسط إقبال غير مسبوق على الملاذ الآمن في الأسواق بعد تدهور القطاع المصرفي الأمريكي والمخاوف من انتقال العدوى إلى الأسواق الأخرى.

وذكر التقرير الفني، أن سعر الذهب ارتفع في مصر منذ بداية العام وحتى اليوم بنسبة 23.6%، وسط طلب متزايد على المعدن النفيس للتحوط من انخفاض العملة، أما بالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه فلا يزال مستقر عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار، ليكمل أسبوعين تقريباً عند هذا المستوى.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 3% إلى 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب، بجانب رفع سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، السبت، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 يسجل 1800 جنيها.

عيار 21 يسجل 2100 جنيها.

عيار 24 يسجل 2400 جنيها.

الجنيه الذهب 16800 جنيها.

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الشهور الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذي اعترفت روسيا باستقلاله مؤخرا وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الأيام الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتي دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أي تدخل خارجي فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.