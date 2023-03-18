شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب يسجل 2070 جنيها للجرام فى الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم بعد صعود الأسعار لمستويات 2070 جنيها للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، وذلك مع استمرار الطلب المتنامي على الذهب في السوق المصري، ويواصل السعر العالمي للذهب تسجيل مستوى مرتفع بارتفاع 6.5%.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 1774 جنيها

عيار 21 يسجل 2070 جنيها

عيار 24 يسجل 2366 جنيهات

الجنيه الذهب 16560 جنيه

أونصة الذهب 1988 دولارا

وارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 11.3 % خلال هذا الأسبوع، حيث ارتفع الذهب من 1860 جنيها في تداولات السبت 11 مارس 2023 إلى مستويات 2070 جنيها في تداولات اليوم السبت 18 مارس 2023 لتبلغ قيمة الزيادة 210 جنيها وفق تقرير جولد بيليون ليسجل مستوى قياسي جديد وذلك في ظل الارتفاعات الحادة في أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية وسط إقبال غير مسبوق على الملاذ الآمن في الأسواق بعد تدهور القطاع المصرفي الأمريكي والمخاوف من انتقال العدوى إلى الأسواق الأخرى.

وذكر التقرير الفني، أن سعر الذهب ارتفع في مصر منذ بداية العام وحتى اليوم بنسبة 23.6%، وسط طلب متزايد على المعدن النفيس للتحوط من انخفاض العملة، أما بالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه فلا يزال مستقر عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار، ليكمل أسبوعين تقريباً عند هذا المستوى.