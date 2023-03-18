شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تسجل 2050 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا، وذلك لمستويات قياسية لأول مرة في سوق الذهب، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر 2050 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، في حين واصل السعر العالمي للذهب تحقيق مستويات عند 1988 دولارا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 1757 جنيها

عيار 21 يسجل 2050 جنيها

عيار 24 يسجل 2343 جنيهات

الجنيه الذهب 16400 جنيه

أونصة الذهب 1988 دولارا

سعر السبائك الذهب تحقق أرقام غير مسبوقة

تشهد أسعار السبائك الذهب قفزات كبيرة في الساعات الماضية بالسوق المصري، حيث قفز سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرامات إلى 11715 جنيها، وبلغ سعر السبيكة الذهب 2.5 جرام مستوي 5857.5 جنيها، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرام 23430 جنيها وبلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 72867 جنيها وبلغ سعر السبيكة وزن 50 جرام 117150 جنيها وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 234300 جنيها