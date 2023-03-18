شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "هيرميس" تنفذ تداولات بـ2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 11.6%، وفي المركز الرابع تأتى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.2%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 932.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.9%.
وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 897.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.7%، شركة الفتح لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 701.8 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 860.2 مليون جنيه بنسبة 4.3%.
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 679.8 مليون جنيه، 666.7 مليون جنيه، بنسبة 4.3%، 4.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 10.64% ليغلق عند مستوى 14704.18 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 16.40% ليغلق عند مستوى 2558.65 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 15.11% ليغلق عند مستوى 3814.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 10.95% ليغلق عند مستوى 17277.14 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 9.46% ليغلق عند مستوى 3273.72 نقطة.