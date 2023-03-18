شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "هيرميس" تنفذ تداولات بـ2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13%، وجاءت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 13%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 11.6%، وفي المركز الرابع تأتى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.2%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 932.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.9%.

وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 897.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.7%، شركة الفتح لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 701.8 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 860.2 مليون جنيه بنسبة 4.3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 679.8 مليون جنيه، 666.7 مليون جنيه، بنسبة 4.3%، 4.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 10.64% ليغلق عند مستوى 14704.18 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 16.40% ليغلق عند مستوى 2558.65 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 15.11% ليغلق عند مستوى 3814.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 10.95% ليغلق عند مستوى 17277.14 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 9.46% ليغلق عند مستوى 3273.72 نقطة.