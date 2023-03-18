شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج مصر من حديد التسليح إلى 7.8 مليون طن خلال 11 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر
تبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن، وبلغ حجم التصدير من الحديد المصري 1.78 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 145%، بحسب تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
وكان ارتفع حجم الاستهلاك المحلي من حديد التسليح في عام 2021 ليصل إلى 7,344 مليون طن بزيادة قدرها 7% عن عام 2020 والذي سجل 6,865 مليون طن، وحقق الربع الرابع من العام الماضي أعلى مستوى استهلاك بنسبة 27% عن الربع الثالث من نفس العام، وجاءت هذه الزيادة نتيجة استمرار التواجد القوي للمشروعات القومية، وعلى الأخص مشروع حياة كريمة لتطوير أكثر من 4700 قرية، مما ساهم في زيادة الطلب، وفي الوقت نفسه ارتفعت وتيرة النمو في البناء الخاص.
أما بالنسبة للصلب المسطح، انخفض حجم الاستهلاك المحلي من الصلب المسطح إلى 1,421 مليون طن في عام 2021 مقابل 1,563 مليون طن في عام 2020، إلا أنه لا يزال عند مستوى أعلى مما تحقق في الأعوام الأخيرة، والذي كان في حدود 1,2 مليون طن سنويًا.