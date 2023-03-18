شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج مصر من حديد التسليح إلى 7.8 مليون طن خلال 11 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إنتاج مصر من حديد التسليح إلى 7831.1 ألف طن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقابل 6758.8 ألف طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وبلغ حجم المبيعات 7377.8 ألف طن خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي مقارنة مع 6670.1 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.

تبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن، وبلغ حجم التصدير من الحديد المصري 1.78 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 145%، بحسب تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وتنقسم مصانع الحديد والصلب في مصر إلى 3 أنواع، وهي: أولًا مصانع متكاملة وهي تنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي وأبرزها عز الدخيلة، وثانيًا الشركات نصف المتكاملة وتنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي، ثالثًا مصانع الدرفلة التي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح.

وكان ارتفع حجم الاستهلاك المحلي من حديد التسليح في عام 2021 ليصل إلى 7,344 مليون طن بزيادة قدرها 7% عن عام 2020 والذي سجل 6,865 مليون طن، وحقق الربع الرابع من العام الماضي أعلى مستوى استهلاك بنسبة 27% عن الربع الثالث من نفس العام، وجاءت هذه الزيادة نتيجة استمرار التواجد القوي للمشروعات القومية، وعلى الأخص مشروع حياة كريمة لتطوير أكثر من 4700 قرية، مما ساهم في زيادة الطلب، وفي الوقت نفسه ارتفعت وتيرة النمو في البناء الخاص.

أما بالنسبة للصلب المسطح، انخفض حجم الاستهلاك المحلي من الصلب المسطح إلى 1,421 مليون طن في عام 2021 مقابل 1,563 مليون طن في عام 2020، إلا أنه لا يزال عند مستوى أعلى مما تحقق في الأعوام الأخيرة، والذي كان في حدود 1,2 مليون طن سنويًا.