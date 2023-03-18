شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي للمحاسبات" يطالب "راكتا" بإعداد دراسة زيادة رأسمال الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2023/2024، وبلغ إجمالي الأصول بها نحو 145 مليون جنيه، وقائمة الدخل المنفردة التقديرية بصافي خسارة بنحو 112 مليون جنيه، وتبين بشأنها:

1- وردت الموازنة التخطيطية للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) عن العام المالي 2023/2024 لإدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية بالإسكندرية في 6 مارس عام 2023، وتم تحديد ميعاد للجمعية العامة لمناقشة التقرير الخاص بالموازنة في 22 مارس عام 2023، وتم النشر بتاريخ 6 مارس الجاري، مخالفًا بذلك المواقيت المحددة طبقًا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية مما يعرض الشركة للغرامات.

2- استهدفت الموازنة التقديرية للشركة تحقيق صافي خسارة متوقعة بنحو 112 مليون جنيه، وبلغت الخسارة الفعلية عن الستة أشهر الأولى عن عام 2022/2023 نحو 47 مليون جنيه، وذلك لاستمرار إيقاف النشاط الإنتاجي بالشركة اعتبارًا من 25 سبتمبر عام 2019 لحين الانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير وإعادة تأهيل المعدات مما يؤدي لاستمرار زيادة الخلل في الهيكل التمويلي.

3- لم تتضمن الموازنة دراسة عن استكمال التمويل عن طريق زيادة رأسمال الشركة، كما لم تتضمن الموازنة الجدول الزمني للبدء في أعمال التطوير.

4- بلغت خسارة العام نحو 112 مليون جنيه، والخسارة المرحلة نحو 970 مليون جنيه بنسبة 154.75% من حقوق المساهمين مما يستلزم معه مراعاة متطلبات المادة الخامسة من مواد الإصدار للقانون رقم 185 لسنة 2020، والمادة 38 الفقرة الثانية من القانون المشار إليه.

5- استهدفت الموازنة تمويل الأجور والمصروفات من رصيد الودائع الخاصة بزيادة رأس مال الشركة عام 2010 بنحو 95 مليون جنيه بهدف مواجهة التكاليف الاستثمارية لعمليات تطوير الشركة، وبانتهاء أرصدة الودائع سيتم اللجوء إلى وسائل تمويل أخرى منها القروض في ظل تحميل قائمة الدخل لعام الموازنة بنحو 3.127 مليون جنيه فوائد عن تمويلات جديدة بقروض.