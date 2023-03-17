شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1990 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 17-3-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، بقيمة 40 جنيهًا للجرام، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1990 جنيهًا للجرام لأول مرة، وإعلان محمد معيط وزير المالية، أن مصر تُعد واحدة من الدول الأعلى نموًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل بلغ 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية.



سعر جرام الذهب اليوم الجمعة يسجل 1990 جنيهاارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، بقيمة 40 جنيهًا للجرام، وسط ارتفاع في الطلب على المعدن الثمين، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1990 جنيهًا للجرام لأول مرة، وبلغ عيار 18 قيمة 1706 جنيها، وسجل عيار 24 حوالي 2259 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 15840 جنيها، واونصة الذهب 1953 دولار. سعر جرام الذهب اليوم الجمعة يسجل 1990 جنيهاارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، بقيمة 40 جنيهًا للجرام، وسط ارتفاع في الطلب على المعدن الثمين، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1990 جنيهًا للجرام لأول مرة، وبلغ عيار 18 قيمة 1706 جنيها، وسجل عيار 24 حوالي 2259 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 15840 جنيها، واونصة الذهب 1953 دولار.

المالية: مصر من الدول الأعلى نموًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 4.8%قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تُعد واحدة من الدول الأعلى نموًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل بلغ 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية، وهو ما تجلى في ديناميكيات قوية للنمو، أكسبتنا مرونة عالية في مواجهة جائحة « المالية: مصر من الدول الأعلى نموًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 4.8%قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تُعد واحدة من الدول الأعلى نموًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل بلغ 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية، وهو ما تجلى في ديناميكيات قوية للنمو، أكسبتنا مرونة عالية في مواجهة جائحة « كورونا »، والحرب في أوروبا.

أوضح الوزير، أن الاستراتيجية المُحدثة للديون متوسطة الأجل التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، لتعظيم جهود خفض تكلفة التمويل، ومد آجال الاستحقاق، سيتم إصدارها خلال العام المالي المقبل، لافتًا أن مصر نجحت في إطالة عمر الدين من 1.3 عام في يونيه 2013 إلى 3.4 سنة خلال العام المالي الحالي، جنبًا إلى جنب مع تعزيز التمويل المختلط الذي يمزج بين التمويل العام والخاص.

تنمية المشروعات: مصر الأولى عربيًا فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئةقال باسل رحمي الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن مصر احتلت المركز الأول على مستوى الدول العربية خلال عام 2022 في عدد الصفقات الاستثمارية التي تمت في الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، حيث يقدم الجهاز الدعم لهذه الشركات من خلال آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر، فيما أطلق أول برنامج حكومي في هذا الإطار لتوفير رؤوس الأموال اللازمة للشركات الناشئة بلغت قيمة البرنامج 50 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي وتم من خلالها الاستثمار في 15 صندوق استثمار. تنمية المشروعات: مصر الأولى عربيًا فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئةقال باسل رحمي الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن مصر احتلت المركز الأول على مستوى الدول العربية خلال عام 2022 في عدد الصفقات الاستثمارية التي تمت في الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، حيث يقدم الجهاز الدعم لهذه الشركات من خلال آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر، فيما أطلق أول برنامج حكومي في هذا الإطار لتوفير رؤوس الأموال اللازمة للشركات الناشئة بلغت قيمة البرنامج 50 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي وتم من خلالها الاستثمار في 15 صندوق استثمار.

وأوضح "رحمي"، أن المشروعات الصغيرة في مصر تساهم بنحو 43% في إجمالي الناتج المحلي للبلاد فيما تستوعب ما يزيد على 75 % من إجمالي العمالة في السوق المصري وفق آخر إحصائية معتمدة.