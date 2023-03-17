تراجع أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1293 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1663 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1940 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2217 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 15520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1925 دولارا للأوقية يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج