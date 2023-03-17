شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يبحث مع القائم بعمل السفير الأمريكى إتاحة فرص جديدة للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد "عصمت"، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، على عمق العلاقات والشراكة الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، لاسيما في ضوء مرور أكثر من مائة عام على إقامة العلاقات الثنائية.

واستعرض المهندس محمود عصمت، خلال اللقاء، استراتيجية العمل التي تم إعدادها خلال الشهور القليلة الماضية، والتي تم إقرارها تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، والانفتاح على تعزيز مجالات الشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة والقطاع الخاص المحلى والأجنبي مع الترحيب بكافة أساليب الشراكة.

وأشار "عصمت"، إلى أنه تم إعداد خريطة تفصيلية بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة من حيث نوع النشاط والموقع الجغرافي وحجم الاستثمار ودراسة معلوماتية لكل مشروع، وجاري طرحها من خلال العديد من اللقاءات مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، لافتًا إلى الإجراءات والجهود الحكومية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وكذلك ما تم إنجازه خلال السنوات القليلة الماضية من مشاريع البنية التحتية الضخمة.

من جانبه، أشاد القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات، ومعربًا عن اهتمام الشركات الأمريكية بزيادة حجم استثماراتها في مصر.