وزارة التخطيط تنظم برنامجًا تدريبيًا للمشاركين فى مسابقة شباب من أجل التنمية

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القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البرنامج التدريبي الأول للشباب المشاركين في المسابقات الطلابية بمبادرة شباب من أجل التنمية للعام الجامعي 2022/2023 بجامعة القاهرة، بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية وخاصة والمشاركين في المبادرة للعام الحالي، وذلك بمشاركة د. محمد علاء نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منسق عام مبادرة شباب من أجل التنمية بالوزارة.





منى عصام مساعد وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية

شارك في الورشة الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وتناول الحديث عن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها تحت مظلة مبادرة حياة كريمة في القرى والمراكز المستهدفة، فضلاً عن تحليل شامل لتخضير الخطة الاستثمارية للدولة ومعايير نجاح المشروعات التنموية.

كما شاركت الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، في جلسة تضمنت أبعاد ومحاور استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، ومعايير نجاح تحقيق الأهداف التنموية.



الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط

وخلال الورشة، أشاد الدكتور محمد علاء بالجهود المبذولة من جانب مُنسقي الجامعات ومشاركة الطلاب في المسابقات الطلابية بمساراتها المختلفة سواء مسار المشروعات التنموية أو مسار أوراق السياسات، مؤكدًا أهمية البرامج التدريبية العامة والخاصة في تمكين الشباب لإعداد أوراق سياسات ومشروعات تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأشار "علاء"، إلى أن المبادرة هذا العام شملت طلاب من عدد من الدول الأفريقية، وهو ما يأتي في إطار الانتماء الأفريقي الذي تؤكده الدولة المصرية من خلال تدعيم أواصر التعاون والعمل مع الشباب من مختلف دول القارة.



برنامج تدريبي للمسابقات الطلابية لمبادرة شباب من أجل التنمية

شارك في اليوم التدريبي محمد عبد الله خليل، رئيس وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وعن جامعة القاهرة، الدكتورة حنان محمد علي، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور خالد بركات، مدير مركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة ومنسق المبادرة عن الجامعة، وطلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة الخمسة عشر المشاركين في المبادرة هذا العام، وهي جامعات القاهرة، عين شمس، بورسعيد، الإسكندرية، كفر الشيخ، طنطا، المنصورة، بني سويف، حلوان، أسيوط، قناة السويس، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة الجلالة، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

يشار إلى أن التدريبات تضمنت تعريف الشباب بالاستراتيجيات والبرامج والسياسات التي تعمل عليها الدولة المصرية، ويأتي على رأسها رؤية مصر 2030، مبادرة حياة كريمة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.