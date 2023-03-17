شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظ البنك المركزى: التمويل المستدام على رأس أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الشمول المالي والاستدامة، شريف لقمان، إن التمويل المستدام على رأس أولويات البنك المركزي، وسيبقى كذلك في السنوات القادمة.

وأضاف لقمان - في كلمته أمام فعاليات منتدى "الاستدامة والتمويل المستدام" التي ينظمها اتحاد المصارف العربية، وانطلقت اليوم في شرم الشيخ - أن المركزي المصري وجه البنوك نحو إدراج مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام في العمليات الداخلية للبنوك، وكذلك أنشطة التمويل والاستثمار من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والتعليمات الرقابية التي تعزز مفاهيم الاستدامة لدى البنوك.

وأوضح أن التمويل المستدام يلعب دورا رئيسيا في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، وكذلك تحقيق الالتزامات الدولية المتعلقة بأهداف المناخ والاستدامة، وأن التمويل المستدام يقوم بدور كبير في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وتخفيف المخاطر وخلق أسواق جديدة ودعم الابتكار وتعزيزه بدولنا العربية.