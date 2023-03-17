سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-3-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في البنوك المصرية.

سعر الدولار وصل إلى 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفقًا لموقع البنك الأهلي المصري.

قال موقع بنك مصر إن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

أفاد موقع مصرف أبوظبي الإسلامي بأن سعر الدولار أمام الجنيه وصل إلى: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

قدّر البنك المصري الخليجي سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وفي بنك بلوم مصر أشار موقعه إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وقف عند: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

حدد بنك كريدي أجريكول مصر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

أظهر موقع المصرف المتحد، أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري أمام الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

حدد موقع البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.