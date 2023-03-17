شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الغاز المسال بآسيا المرتبطة بخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين ،أنه فيما يتعلق بأسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المباعة في آسيا حسب الاتفاقيات طويلة الأمد المرتبطة بسعر خام برنت الأمريكي المعادلة السعرية قائمة على تسعير المليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة من سعر برميل خام برنت حسب شروط التعاقد فقد تراجعت قليلاً خلال الربع الرابع إلى 14.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" وأعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة، أنه بسبب ارتفاع أسعار الغاز الفورية في منطقة آسيا، استمر الفارق في الاتساع بين الأسعار الفورية والأسعار المرتبطة بخام برنت لصالح الأسعار الفورية، الأمر الذى يؤكد على أهمية العقود طويلة المدة فى استقرار أسعار الغاز والحد من تقلباته الفجائية.