شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: تحديث مصانع الألومنيوم والسبائك يضيف مليار دولار للصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ،أن توجه الدولة نحو تطوير المصانع الكبيرة وزيادة قدرتها الإنتاجية يضيف نحو مليار دولار سنويا للصادرات خاصة صادرات الألمنيوم والسبائك الحديدية .

‏إضافة خالد ال في الخليج 365 إلى تطوير مصنع مصنع للألمونيوم بات ضرورة ملحة في ظل الحاجة العالمية وزيادة الطلب العالمي على تلك الصناعة وبالتالي فإن التوسع وتحديث المصانع وتشغيل مصانع جديدة كثيرة للاقتصاد محليا وعالميا ولاسيما النصر متميزة في هذا النوع من الصناعات بالإضافة أيضا إلى كاميرا في صناعة السبائك الحديدية وذلك من خلال بناء وآخرى جديدة يمكنها من زيادة القدرة الإنتاجية للمصنع وبالتالي زيادة الصادرات من الخارج وهو أمر مهم لاسيما في ظل تواجه الدولة نحو توطين الصناعة سوا بمشاركة القطاع الخاص أو من خلال مبادرة أبدا.

‏أضاف خالد الفقى ل"الخليج 365" إن تطوير مصنع مصر للألمونيوم بات ضرورة ملحة في ظل الحاجة العالمية وزيادة الطلب العالمي على تلك الصناعة ،وبالتالي فإن التوسع وتحديث المصانع وتشغيل مصانع جديدة مفيدا جدا للاقتصاد محليا وعالميا ولاسيما ان مصر متميزة في هذا النوع من الصناعات.

وأكد على أهمية التوسع في صناعة السبائك الحديدية ،وذلك من خلال بناء افران جديدة يمكنها من زيادة القدرة الإنتاجية للمصانع ، وبالتالي زيادة الصادرات الى الخارج ،وهو أمر مهم ،لاسيما في ظل تواجه الدولة نحو توطين الصناعة سواء بمشاركة القطاع الخاص أو من خلال مبادرة أبدا‬.

‏أشار خالد الفقى إلى تمتع المصانع المصرية بوجود عمالة مهرة على أعلى مستوى ،وتمتلك القدرة على إحداث التغيير والفارق ، ومن المهم أيضا بالتزامن مع عمليات التطوير استمرار عملية تدريب العمال وتحسين مستواهم المادي خلال الفترة المقبلة لتتواكب مع التطورات العالمية.