الاقتصاد

أرامكو السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت في دعم المنتجات والصناعات المحلية ومستلزمات التجميل، ضمن فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي السادس عشر، من خلال معرض يدعم المهرجان ويخدم الزوار كشريك استراتيجي في هذا الحدث العملاق، الذي نظمته أمانة منطقة الجوف في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان عمر الحموان أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة أرامكو تأتي ضمن منظومة الداعمين والرعاة التي تسهم في إنجاح فعاليات المهرجان وتحقيق أهدافه في دعم المنتجين وتنشيط الحراك الاقتصادي والسياحي بالمنطقة.

يذكر أن مهرجان زيتون الجوف الدولي انطلق يوم 8 مارس الجاري، بمشاركة 7 دول، ويضم 14 منطقة وفعالية منها معرض الزيتون ومنطقة البوليفارد والأسر المنتجة ومسرح العروض العالمية ومسرح الطفل، يسهم في التعريف بمنتجات زيتون الجوف وفتح قنوات تسويقية جديدة للمنتجين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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