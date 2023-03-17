أرامكو السعودية

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وأوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان عمر الحموان أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة أرامكو تأتي ضمن منظومة الداعمين والرعاة التي تسهم في إنجاح فعاليات المهرجان وتحقيق أهدافه في دعم المنتجين وتنشيط الحراك الاقتصادي والسياحي بالمنطقة.
يذكر أن مهرجان زيتون الجوف الدولي انطلق يوم 8 مارس الجاري، بمشاركة 7 دول، ويضم 14 منطقة وفعالية منها معرض الزيتون ومنطقة البوليفارد والأسر المنتجة ومسرح العروض العالمية ومسرح الطفل، يسهم في التعريف بمنتجات زيتون الجوف وفتح قنوات تسويقية جديدة للمنتجين.
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