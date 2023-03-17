شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 16-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 16-3-2023.

إيقاف تداول 21 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: حق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية-1، والتعمير والاستشارات الهندسية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وارابيا انفستمنتس هولدنج، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والمتحدة للإسكان والتعمير، والنصر للأعمال المدنية، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، واودن للاستثمارات المالية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والعربية لحليج الأقطان.

البورصة تربح 212 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 212 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 957.073 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 768.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.7 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.62%، والعرب على 8.37%، واستحوذت المؤسسات على 52.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.1 مليون جنيه، 71.4 ألف جنيه، 230 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 14.1 مليون جنيه، 23 مليون جنيه، 199.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14704 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2510 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17277 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" عند مستوى 6062 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2558 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3814 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3273 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 1250 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.94%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 29.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.46%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 2.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 38.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.27%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 14.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.78%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 11.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.46%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 52.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.23%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.209 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.71%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 10.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.48%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 13.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.34%.