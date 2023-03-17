أخبار البورصة اليوم الخميس 16-3-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 16-3-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 212 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 957.073 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: حق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية-1، والتعمير والاستشارات الهندسية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وارابيا انفستمنتس هولدنج، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والمتحدة للإسكان والتعمير، والنصر للأعمال المدنية، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، واودن للاستثمارات المالية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والعربية لحليج الأقطان.

البورصة تربح 212 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 212 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 957.073 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 768.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.7 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.62%، والعرب على 8.37%، واستحوذت المؤسسات على 52.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.1 مليون جنيه، 71.4 ألف جنيه، 230 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 14.1 مليون جنيه، 23 مليون جنيه، 199.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14704 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2510 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17277 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" عند مستوى 6062 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2558 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3814 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3273 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 1250 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 216.3 ألف سهم، 290 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 13 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المجموعة المصرية العقارية 577.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 310 ألف سهم، 161.8 ألف سهم، 590 ألف سهم، 60.6 ألف سهم، 32 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 475 ألف سهم، 3053 سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة رواد السياحة-رواد 1500 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت بنك فيصل الإسلامي المصري، إيرادات بلغت 18.5 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 14.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، بنسبة 29.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة 4.8 مليار جنيه مقارنة مع 2.97 مليار جنيه بنسبة نمو 60.4%.

فيما أعلنت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد الموازنة التخطيطية المستهدفة للشركة للعام المالي 2023/2024 بحجم عمل متوقع تنفيذه 120.1 مليون جنيه، وفائض قدره 20.7 مليون جنيه.

شركة إي فاينانس

قالت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن شركة إي تاكس المملوكة لكل من وزارة المالية والمجموعة، وقعت عقدًا مع مصلحة الضرائب المصرية، لتدشين أول منظومة حكومية لتوحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وإطلاق "بوابة الموظف" كمنصة إلكترونية مبسطة وبما يمكن الموظفين سواء من القطاع العام أو الخاص أو مختلف الهيئات والجهات التعرف على كامل مفردات المرتب واستقطاعاته.

كوبر للاستثمار

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطور العقاري، موافقة مجلس إدارة على تعيين شركة إيليت للاستشارات المالية مستشار مالي مستقل للشركة لعمل دراسة لتقييم سهم الشركة، بغرض زيادة رأس مال الشركة، وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.