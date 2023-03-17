شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة أسمنت المصريين بقيمة 350 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة أسمنت المصريين لإدارة مشروعات الأسمنت بحجم تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 350 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة آفاق للإعمار بحجم تداول 22.5 ألف سهم بقيمة 2.25 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول 3.97 مليون سهم بقيمة 360.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 36 صفقة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 212 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 957.073 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 768.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.7 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.62%، والعرب على 8.37%، واستحوذت المؤسسات على 52.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.1 مليون جنيه، 71.4 ألف جنيه، 230 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 14.1 مليون جنيه، 23 مليون جنيه، 199.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14704 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2510 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17277 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" عند مستوى 6062 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2558 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3814 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3273 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 1250 نقطة.