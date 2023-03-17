شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تستقبل رئيس "التعاون" للبترول لبحث إنشاء محطات وقود وغاز متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الخميس، ناصر شومان رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، والوفد المرافق له، حيث قاما بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لإنشاء وتشغيل محطات تموين وخدمة وقود وغاز متكاملة.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه وبموجب هذا البروتوكول ستقوم المحافظة بتوفير قطع أراضى لإقامة محطات تموين المواد البترولية والخدمات المتكاملة، على أن يتم إبرام عقد تشغيل وإدارة منفصل لكل محطة، وفقًا للوائح المنظمة لذلك، هذا إلى جانب قيام الشركة بجلب العلامات التجارية المميزة لإدارة الخدمات بالمحطات المقرر انشائها، لافتة الى أنه سيتم وضع مخططات معتمدة لكل محطة متضمنة جميع المعدات اللازمة للتشغيل وكذلك تطبيق اشتراطات الأمن الصناعى.

ورحبت "المحافظ" بهذا التعاون الذى يأتى مع شركة التعاون للبترول إحدى شركات قطاع البترول الرائدة فى مجالات تصنيع وخلط وتعبئة وتسويق الزيوت المعدنية والشحومات و المنتجات الكيميائية والبترول وإقامة المحطات لها، وذلك لتحقيق أهداف المحافظة فى إقامة محطات تموين وخدمات سيارات متكاملة لخدمة المواطنين بعدة مناطق.

وفى هذا السياق، بحثت المحافظ ورئيس الشركة آلية التنفيذ، واختيار الأراضى الأنسب لإنشاء المحطات متضمنة منطقة خدمات متكاملة وفقًا لمعايير محددة.

ومن جانبه، أهدى رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، درع الشركة إلى محافظ دمياط تقديرا لجهودها المبذولة لتحقيق الشراكة بما يساهم فى تحقيق التنمية بهذا القطاع.