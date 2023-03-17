ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26110 طنا، تشمل 4870 طن يوريا صب و1180 طن يوريا معبأ و1150 طن رمل و3000 طن مولاس و309 طن كحول و15601 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28174 طن تشمل 9337 طن قمح و4919 طن عدس و1655 طن خشب زان و 4340 طن زيت طعام و5747 طن حديد و1000 طن صويا و900 طن خردة و1032 راس ماشية "عجول تسمين"، بإجمالي وزن 276 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1053 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 522 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3579 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 89881 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120869 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5072 شاحنة.