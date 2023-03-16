طباعة السجل التجاري باللغة الإنجليزية فورا ومجانا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة التجارة عن نقل خدمة «ترجمة سجل تجاري» إلى منصة المركز السعودي للأعمال، وتغيير مسمى الخدمة إلى «طباعة السجل باللغة الإنجليزية» لتقدم بشكل فوري وبدون مقابل، وذلك ابتداء من 15مارس 2023.

وأوضحت الوزارة أن رسوم الخدمة البالغة 100 ريال ألغيت لتكون الخدمة بدون مقابل، وذلك تسهيلا على قطاع الأعمال والمنشآت التجارية.

وتوفر «منصة الأعمال» والفروع المكانية للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف السعودية، بالإضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات مقدمة من قبل 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.

ويقدم المركز من خلال 16 فرعا منتشرا في 13 مدينة حول المملكة أكثر من 750 خدمة في مكان واحد، أبرزها إصدار وتعديل السجلات وتراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، ونقل الملكية والكفالات، وإصدار التأشيرات، وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية، والزكاة، والتأمينات الاجتماعية، ويمكن الدخول للمنصة عبر الرابط التالي: https://business.sa .

طباعة السجل التجاري

