شكرا لقرائتكم خبر مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية تتجاوز المستهدف في رؤية المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت نائب وزير التجارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، الدكتورة إيمان المطيري، أثر الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة على تنافسيتها عالميا، وعلى زيادة جاذبية بيئة الأعمال فيها، خلال مشاركتها في ملتقى استراتيجية الصناعة 2023، الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي «WEF» في جنيف واختتم أعماله أمس.

وقالت «إن الشواهد على التقدم المحرز كثيرة، ومنها تعزيز نسبة مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية، مبينة أن نسبة المشاركة تجاوزت المستهدف في رؤية المملكة، حيث بلغت اليوم 37%، فيما كان المستهدف في 2030 تحقيق 30%».

وأضافت المطيري «إن المملكة مستمرة في تحقيق العديد من المجالات، ويؤكد ذلك أداء المملكة الإيجابي في التقارير والمؤشرات العالمية المعتبرة». وأوضحت المطيري أن التحول الذي تشهده المملكة جاء بتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، لافتة إلى إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات المتقدمة ضمن رؤية السعودية 2030.

وتناولت نجاح خطط تحفيز التنوع الاقتصادي غير النفطي رغم التحديات العالمية، وأثر تكامل القطاعات الحكومية على زيادة إسهام القطاع الخاص في أكثر من 18 قطاعا غير نفطي بالمملكة، أبرزها التجارة والصناعة والتعليم والصحة والسياحة.

وبينت المطيري أن أعداد المشروعات العملاقة التي تنفذ في المملكة، وأحجام قيم الاستثمارات، وتنامي المستثمرين في العديد من القطاعات الاقتصادية يؤكد على نجاح الإصلاحات، وأثرها الإيجابي الذي يتخطى المستوى المحلي إلى العالمي، كما تحدثت عن الأدوار التي يؤديها المركز الوطني للتنافسية، ومنها تطوير بيئة الأعمال في المملكة لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، إلى جانب الإسهام بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال بحصر وحل التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص.

واختتمت مشاركتها بالإشارة إلى أن المملكة من الدول القليلة حول العالم التي تتيح لقطاع الأعمال المشاركة بإبداء المرئيات والمقترحات على المشروعات التنظيمية الاقتصادية والتنموية التي تطرحها الجهات الحكومية عبر منصة استطلاع، كما أنها خصصت منصة مرئيات لاستقبال اقتراحات قطاع الأعمال والتحديات التي تواجهه، مبينة أن هذه الإجراءات تسهم بتطوير الأنظمة التي تراعي أصحاب المصلحة وتساعد على التمكين والتحفيز في بيئة الأعمال.

يذكر أن ملتقى استراتيجية الصناعة 2023 يشارك فيه نخبة من صناع القرار على المستوى العالمي بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات وتكوين الشراكات، إلى جانب تناول العديد من الموضوعات والمحاور التي تركز على استكشاف كيفية توسيع آفاق وتسريع تحول القطاعات وتشكيلها ومسؤولية ذلك وأثره على حاضر ومستقبل العالم بمتغيراته واتجاهاته.