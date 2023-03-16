40 شركة تتأهل للمنافسة على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهلت 40 شركة للمنافسة على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء، في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة، وتشمل 5 رخص لخام البحص، و7 رخص لمواد الردميات، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس عبر «منصة تعدين».

وأوضحت الوزارة أنها استقبلت 52 طلبا للمشاركة عبر «منصة تعدين»، وقد اجتاز التأهيل 40 طلبا منها، فيما لم يستوفِ 12 طلباً شروط التأهيل.

وأفادت أن الشركات المؤهلة للمنافسة هي: شركة اجتياز الطرق الصناعية، وشركة أسمار الطرق الصناعية، وشركة أفلاك المعمار للمقاولات، وشركة أكنان الحجاز للتطوير والاستثمار العقاري المحدودة، وشركة التلال الفضية للمقاولات، وشركة الرمل الأبيض للمقاولات، وشركة الصخور المتحدة للتعدين، وشركة الصخور المتطورة الصناعية، والشركة العالمية لمضافات الخرسانة، وشركة العمران الفضي، وشركة الغربية المتحدون الصناعية، وشركة الفنون المرئية للخدمات التجارية، وشركة المحاجر السعودية للمقاولات، وشركة المعدن الحديث للتعدين، وشركة الهضاب التعدينية للمقاولات، وشركة الهضاب الرملية، وشركة الهلالي للتجارة والمقاولات، وشركة الهيثم للتعدين، وشركة بازلت بلس للمقاولات العامة، وشركة بازلت للصناعة، وشركة تطوير المعرفة للمقاولات العامة، وشركة جبال الصمان للمقاولات وشركة جدة الغربية للصناعة، وشركة رجاء الله عواض الطلحي، وشركة زاد الأمل للمقاولات، وشركة ساس القمة للتعدين، وشركة ساس نجد للتعدين، وشركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده، وشركة عابرة للمقاولات، وشركة عمران المدن للمقاولات، وشركة عنود نجد للتعدين، وشركة فالكوم للصناعة، وشركة فهد طريخم البقمي الصناعية، وشركة كيان المتحدون الصناعية، وشركة محجر الخليج للتعدين، وشركة ملاذ الإنشائية، وفرع شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات، وفرع شركة فال للصناعة، وفرع شركة ناصر الفراج للمقاولات ومصنع ليد العالمية للمنتجات الإسمنتية.

وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن مراحل المنافسة تشمل: الإعلان عن استيفاء متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، ثم إطلاق عملية المزايدة على 12 رخصة، وأخيرا الإعلان عن النتائج والشركات الفائزة، كما ستعقد الوزارة ورشة عمل توعوية للمتأهلين لشرح الالتزامات وآلية المزاد الالكتروني.

يذكر أن الوزارة تستهدف من إعلان طرح هذه الفرص الاستثمارية إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخص محاجر مواد البناء، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات

التعدينية، ودعم المستثمرين، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.

جيولوجية المجمع تنقسم إلى جزأين:

شمالي: سلسلة من تلال منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، تتبع جيولوجيا متكون بطحان، تتألف من صخور رسوبية كونجلوميريت رصيص، يحتوي على مدملكات وحصى بأحجام وأنواع مختلفة، تعلوها رواسب تابعة للعصر الثلاثي، مؤلفة من صخور بركانية كالأنديزايت البورفيري.

أوسط وجنوبي: سلسلة من تلال منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، تتبع جيولوجيا لمعقد دغبج، تنكشف به صخور الديورايت، يمتاز بأنه كتلي وتقطعه قواطع من صخور الأنديزايت.

المنافسة على مجمع كسارات محافظة جدة الجديد:







30 يناير 2023 بدء استقبال الطلبات.



16 فبراير 2023 آخر موعد لتلقي الطلبات.



16 مارس 2023 إعلان تأهل 40 شركة للمنافسة.



المطروح 12 رخصة لمحاجر مواد البناء







5 رخص لخام البحص.



7 رخص لمواد الردميات.



المتقدمون 52 طلبا.



التقديم على المنافسة عبر »منصة تعدين«



النتائج وأسماء الفائزين عبر »منصة تعدين«



الموقع يبعد 20 كلم تقريبا شرق محافظة جدة وغرب طريق مكة والمدينة المنورة السريع.



الرخص المطروحة للمنافسة تشمل: