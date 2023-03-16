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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عقد في مكتبه بالرياض، اجتماعا مع وزير العمل والاقتصاد في جمهورية النمسا، الدكتور مارتن كوخر، الذي يزور المملكة حاليا. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون في جميع مجالات الطاقة، ومجال الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف على وجه الخصوص. وتطرق الاجتماع إلى، جهود المملكة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، وإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية، ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ومصادر الطاقة المتجددة، ضمن مساعيها في مجال الطاقة والتغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

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