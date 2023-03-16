غرفة مكة تنظم فعالية يوم المهنة العالمي 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت غرفة مكة المكرمة ممثلة بقطاع الأعمال فعالية يوم المهنة العالمي 2030، تحت شعار «بناء الجسور لمستقبلك المهني» بمشاركة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكلية الأسنان بجامعة أم القرى والكلية التقنية للبنات، إضافة لعدد من الجهات الخاصة والمدربين المعتمدين.

واحتوت الفعالية على لقاءات وورش متخصصة في التطوير المهني ودعم رواد الأعمال ومعرضا مصاحبا. اللقاء الأول قدمته فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة بعنوان «ابدأها صح» وهدف إلى نشر الثقافة العمالية وقرارات التوطين، والتوعية بإجراءات الزيارات الرقابية للمنشآت والخدمات المقدمة من الوزارة لصاحب العمل والالتزامات المطلوبة منه، وتحدث فيه ممثلو فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؛ وتطرقت ورشة كيفية التعامل مع المقابلات الشخصية إلى مفهوم المقابلات الشخصية وخطوات المقابلة الشخصية وآلياتها الناجحة. وقدمت التأمينات الاجتماعية ورشة متخصصة لعرض منافع التأمينات الاجتماعية.

وأكد أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق؛ على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتفعيل الأيام العالمية، كونها فرصة ثمينة لخدمة المجتمع ورفع وعي الشباب والشابات بأبرز الأنظمة والقوانين التي تساعد على نمو الأعمال في أمان وتحفظ حقوق جميع الأطراف، وتعرفهم على التسهيلات المقدمة لهم وكيفية الاستفادة منها.

وأضاف «البعد الاجتماعي للفعاليات المماثلة نستطيع لمس آثاره في مختلف الأصعدة، فهي تسهم في منح الباحثين عن عمل ورواد الأعمال فرصا للتعرف على الأشخاص الملهمين في مجالاتهم، وتساعدهم في خلق فرص جديدة واعدة بإذن الله. ونحن في غرفة مكة المكرمة نهدف دائما إلى المساهمة في تطوير بنية الأعمال في العاصمة المقدسة وتمكين كوادر المجتمع من مختلف القطاعات».