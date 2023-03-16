شكرا لقرائتكم خبر المدفوعات الرقمية في المملكة تشكل 96% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتلت مواضيع الابتكار الرقمي والاستثمار في التقنية الخضراء، مساحة كبيرة من نقاشات الجلسات الحوارية خلال مؤتمر القطاع المالي، في الرياض، تحت شعار «آفاق مالية واعدة».

وأوضح الرئيس الإقليمي لشركة فيزا في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أندرو توري، في جلسة حوارية حول تشكيل مستقبل المدفوعات الرقمية، أن الأوراق النقدية ستختفي، مع تصاعد استخدام المدفوعات الرقمية. وقال «في عام 2019 كانت 65% من المعاملات نقدية على بطاقات فيزا، ووتقلصت في عام 2022 لتصل إلى 48%. وفي عام 2017 في المملكة كانت المدفوعات الرقمية تشكل نسبة 17% من المدفوعات، أما الآن فهي تشكل 96%». وأكد مدير الأصول الافتراضية وبرنامج العملة الرقمية للبنك المركزي السعودي محسن الزهراني، تطلعات العالم نحو مستقبل بلا نقد بتواجد العملة الرقمية، وقال «في نهاية عام 2022 كانت هناك 114 دولة حول العالم، تمثل أكثر من 95% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تبحث وتستكشف العملة الرقمية للبنك المركزي، فيما أطلقت 11 دولة في العملة الرقمية بالكامل». وأضاف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة أطلس ميرتشانت كابيتال، بوب دايموند «تحرز المدفوعات الرقمية تقدما كبيرا على مستوى الأفراد، فيما لا تزال بمستوى أقل للمدفوعات بين الشركات. ومن المثير للاهتمام هو كيف تم تطوير تقنية البلوك تشين كنظام دعم تقليدي، ولكنني أرى أنها ستكون بعد 10 سنوات من اليوم أساس تقنية البنوك الكبرى». وخلال جلسة حوارية ناقشت استراتيجيات الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، قال الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات في جي بي موغان، شورد لينارت «لا يمكننا التحول بسرعة كبيرة؛ لأن العالم يحتاج إلى الطاقة، كما أن المصادر التقليدية تلعب دورا مهما في تحول الطاقة، لكن من الواضح أن الانتقال بات أمرا ضروريا، ويتطلب منا مساعدة عملائنا في تمويل ذلك والانتقال إلى ملف أكثر خضرة». وعن العملاء الجدد قال لينارت «نستخدم الآن منهجية تقييم الكربون مع العملاء الجدد قبل أن نقرر الدخول في استثمارات معهم».