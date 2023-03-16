شكرا لقرائتكم خبر «رؤى المدينة» تعزز مشاريعها بـ4 عقود بقيمة 600 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة رؤى المدينة القابضة 4 عقود بقيمة تزيد على 600 مليون ريال مع عدد من الجهات المختلفة، بهدف تعزيز جهود الشركة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، وذلك خلال مشاركة رؤى المدينة القابضة في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بالرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس أحمد الجهني، «إن الشركة ماضية بخطوات ثابتة لتطوير منظومة ضيافة متكاملة شرق المسجد النبوي الشريف، التي تتميز بتصاميم عصرية مستمدة من تراث المدينة المنورة، وتحتضن العديد من المعالم التاريخية.

وأضاف الجهني إلى أن رؤى المدينة القابضة تستثمر المنصة التي يوفرها صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص لاستعراض رؤيتها وأهدافها وأبرز منجزاتها وخطوات الشراكة التي قامت بتفعيلها مع القطاع الخاص منذ تأسيسها وحتى اليوم، وذلك في إطار دعمها لجهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاع الخاص من زيادة الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 65% بنهاية العام 2030.

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