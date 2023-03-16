شكرا لقرائتكم خبر «رؤى المدينة» تعزز مشاريعها بـ4 عقود بقيمة 600 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس أحمد الجهني، «إن الشركة ماضية بخطوات ثابتة لتطوير منظومة ضيافة متكاملة شرق المسجد النبوي الشريف، التي تتميز بتصاميم عصرية مستمدة من تراث المدينة المنورة، وتحتضن العديد من المعالم التاريخية.
وأضاف الجهني إلى أن رؤى المدينة القابضة تستثمر المنصة التي يوفرها صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص لاستعراض رؤيتها وأهدافها وأبرز منجزاتها وخطوات الشراكة التي قامت بتفعيلها مع القطاع الخاص منذ تأسيسها وحتى اليوم، وذلك في إطار دعمها لجهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاع الخاص من زيادة الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 65% بنهاية العام 2030.
4 عقود مع:
- شركة البابطين للمقاولات وستقوم بموجبه بتصميم وإنشاء أربع محطات فرعية بجهد 110 / 13.8 كيلوفولت داخل حدود مشروع رؤى المدينة، بهدف تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية، حيث سيتم تصميمها بأسلوب يتماشى مع التصاميم الخاصة بالمشروع، وستتضمن محولات، وأنظمة معلومات جغرافية داخلية، وغير ذلك من متطلبات الشركة الوطنية لنقل الكهرباء.
- شركة عودة مبارك البلادي وأبنائه، وسيتم بموجبه تنفيذ حزمة الأعمال الأولية لتطوير المجمع المعماري الخامس، والتي تشمل الحفر، والتجفيف، والتدعيم. ومن المقرر أن تبدأ هذه الأعمال في منتصف مارس الحالي، تمهيدا لبدء الأعمال لمرحلة تنفيذ الأصول الرأسية في المجمع المعماري الخامس.
- شركة AESG والذي تم بموجبه تعيين استشاري السلامة والوقاية من الحريق بالاتفاق مع الدفاع المدني، لاستلام و مراجعة واعتماد التصاميم خلال مراحل التصميم، وكذلك إصدار شهادات المطابقة واعتمادها عند اكتمال أعمال البناء.
- شركة زهير فايز ومشاركيه للاستشارات الهندسية، والذي تم بموجبه بدء أعمال الاستشاري المكلف بمراجعة واعتماد التصاميم الهندسية وفقا للاشتراطات كود البناء السعودي وكذلك استصدار رخص البناء وشهادات إتمام البناء.
كانت هذه تفاصيل خبر «رؤى المدينة» تعزز مشاريعها بـ4 عقود بقيمة 600 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.