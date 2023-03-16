روشن توقع 7 اتفاقيات بقيمة 8 مليارات لتطوير بنى تحتية ومرافق

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وتهدف العقود المبرمة إلى تطوير منافع ومرافق متعددة ضمن مجتمعات روشن المختلفة حول المملكة مشتملة في ذلك على تطوير وبناء الوحدات السكنية والمتنوعة والبنى التحتية والمشاتل الزراعية والمدارس بمختلف مراحلها.
وقال الرئيس التنفيذي للتطوير بمجموعة روشن أسامة قباني «وتيرة العمل المتسارعة في روشن تحفزنا دائما على التعاون مع مختلف الشركاء لتحقيق طموحاتنا العريضة».
وأضاف «إن الشراكات جزء أصيل من عملنا في روشن، حيث نعمل بصفتنا مطورين وممكنين في القطاع العقاري بما يتناسب مع رؤيتنا في تقديم منتجات ذات جودة عالية وأساليب حياة جديدة وعصرية تسهم في الرفع من مستوى جودة حياة سكان المملكة ».
وشملت الاتفاقيات المعلنة التوقيع مع شركة تشاينا هاربور الهندسية، شركة شابورجي وبالوني، وشركة أنساب للمقاولات، ومجموعة سيتي اسكيب، وشركة الكفاح للبريكاست، وشركة هيف وشركة عبر للمقاولات.
7 اتفاقيات مع:
- شركة تشاينا هاربور الهندسية
- شركة شابورجي وبالوني
- شركة أنساب للمقاولات
- مجموعة سيتي اسكيب
- شركة الكفاح للبريكاست
- شركة هيف
- شركة عبر للمقاولات
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