روشن توقع 7 اتفاقيات بقيمة 8 مليارات لتطوير بنى تحتية ومرافق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة روشن، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة والمطور العقاري الرائد في المملكة، 7 اتفاقيات بقيمة تصل إلى 8 مليارات ريال لتطوير بنى تحتية ومرافق متعددة في مجتمعاتها المختلفة حول المملكة. وجرت مراسم التوقيع على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الذي اختتم أعماله في الرياض، ومثل مجموعة روشن في التوقيع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بالمجموعة أسامة قباني.

وتهدف العقود المبرمة إلى تطوير منافع ومرافق متعددة ضمن مجتمعات روشن المختلفة حول المملكة مشتملة في ذلك على تطوير وبناء الوحدات السكنية والمتنوعة والبنى التحتية والمشاتل الزراعية والمدارس بمختلف مراحلها.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير بمجموعة روشن أسامة قباني «وتيرة العمل المتسارعة في روشن تحفزنا دائما على التعاون مع مختلف الشركاء لتحقيق طموحاتنا العريضة».

وأضاف «إن الشراكات جزء أصيل من عملنا في روشن، حيث نعمل بصفتنا مطورين وممكنين في القطاع العقاري بما يتناسب مع رؤيتنا في تقديم منتجات ذات جودة عالية وأساليب حياة جديدة وعصرية تسهم في الرفع من مستوى جودة حياة سكان المملكة ».

وشملت الاتفاقيات المعلنة التوقيع مع شركة تشاينا هاربور الهندسية، شركة شابورجي وبالوني، وشركة أنساب للمقاولات، ومجموعة سيتي اسكيب، وشركة الكفاح للبريكاست، وشركة هيف وشركة عبر للمقاولات.

7 اتفاقيات مع:

