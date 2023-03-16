هل تتأثر البنوك المصرية بالانهيار المصرفي الأمريكي؟.. مصر للتأمين توضح

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمد غازي، رئيس شركة مصر للتأمين الأسبق، إن البنوك المصرية في أمان ولن تتأثر بالانهيار المصرفي الأمريكي.

وأوضح غازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الخميس، أن سياسات البنك المركزي تعمل على الحفاظ على البنوك والودائع.

وأضاف غازي، أن البنوك المصرية لن تتأثر بانهيار البنوك الأمريكية، مشددا على أن البنك المركز يطبق نظام رقابة صارمة على الودائع.

وأكد رئيس شركة مصر للتأمين الأسبق، على أهمية الاستعداد جيدا لأية أزمات مستقبلية، مقترحا إنشاء صندوق لحماية الودائع، تحت إدارة الدولة، موضحًا أن إنشاء الصندوق الحكومي، يساهم في ضمان الودائع، مشيرا إلى أن صندوق ضمان الودائع موجود بعدة دول كبرى.