أسباب سحب الكارت من ماكينة الصراف الآلي.. وخطوات استعادة بطاقتك البنكية

الشارقة - اميمة ياسر - كشف موقع "مصراوي"، أسباب سحب ماكينة الصراف الآلي في البنوك البطاقة المصرفية للعميل أثناء استخدام الخدمة، وكيفية التصرف في هذه الحالة لاستعادة الكارت.
أسباب سحب الكارت من ماكينة ATM:
- عدم سرعة سحب الكارت من العميل بعد انتهاء المعاملة.
- دخول الرقم السري للكارت بطريقة خاطئة من العميل أكثر مرة وهو إجراء احترازي من النظام الآلي للبنك لاستغلال شخص آخر كارت العميل.
- تأخر العميل في كتابة كلمة السر.
- حدوث خدش أو كسر أثناء سحب أو دخول الكارت بشكل خاطئ.
- وجود خلل في الماكينة بسبب وقوع السيستم.
خطوات استرداد الكارت:
- الاتصال بخدمة العملاء من خلال الخط الساخن الخاص بالبنك للإبلاغ عن الكارت.
- الانتظار بجوار الماكينة حتى خروج الكارت من الماكينة بسبب خطأ في السيستم.
- الذهاب للفرع التابعة له الماكينة لاسترداد الكارت في حال حدوث هذا الخلل وقت المواعيد الرسمية للعمل.