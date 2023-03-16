الاقتصاد

أسباب سحب الكارت من ماكينة الصراف الآلي.. وخطوات استعادة بطاقتك البنكية

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف موقع "مصراوي"، أسباب سحب ماكينة الصراف الآلي في البنوك البطاقة المصرفية للعميل أثناء استخدام الخدمة، وكيفية التصرف في هذه الحالة لاستعادة الكارت.

أسباب سحب الكارت من ماكينة ATM:

- عدم سرعة سحب الكارت من العميل بعد انتهاء المعاملة.

- دخول الرقم السري للكارت بطريقة خاطئة من العميل أكثر مرة وهو إجراء احترازي من النظام الآلي للبنك لاستغلال شخص آخر كارت العميل.

- تأخر العميل في كتابة كلمة السر.

- حدوث خدش أو كسر أثناء سحب أو دخول الكارت بشكل خاطئ.

- وجود خلل في الماكينة بسبب وقوع السيستم.

خطوات استرداد الكارت:

- الاتصال بخدمة العملاء من خلال الخط الساخن الخاص بالبنك للإبلاغ عن الكارت.

- الانتظار بجوار الماكينة حتى خروج الكارت من الماكينة بسبب خطأ في السيستم.

- الذهاب للفرع التابعة له الماكينة لاسترداد الكارت في حال حدوث هذا الخلل وقت المواعيد الرسمية للعمل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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