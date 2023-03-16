أعلى فائدة على مستوى البنوك.. بنك ناصر يطرح شهادات ادخار جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف بنك ناصر التابع لوزارة التضامن الاجتماعي،عن طرح شهادات ادخارية جديدة بفائدة تصل إلى 22%، وهي الأعلى فائدة في السوق حاليا.

وطرح البنك شهادات للأفراد وكبار السن والمؤسسات بأسعار فائدة تعد الأعلى على مستوى البنوك حاليا ودوريات مرنة.

وحدد البنك أسعار الفائدة على الشهادات الجديدة كالتالي:

-شهادة ثلاثية تراكمية (للأفراد): سعر الفائدة 22% يصرف العائد في نهاية المدة.

-شهادة سنة ونصف (الأفراد): نسبة الفائدة 20% يصرف العائد عند الاستحقاق.

-الشهادة الثلاثية (رد الجميل) لكبار السن من 60 عاماً إلى فوق: سعر الفائدة هو 17.75% يصرف العائد شهرياً، و19.25% يصرف سنوي ويبدأ الشراء من أول ألف جنيه.

وكذلك يتيح شهادة أخرى لرد الجميل بأجل سنة واحدة بسعر فائدة 11.75% للعائد الشهري، و12.95% نهاية استحقاق الشهادة.

-الشهادة الثلاثية لـ"الأفراد": سعر الفائدة السنوي 17.5% يصرف العائد شهرياً، و17.75% يصرف ربع سنوياً، و19% يصرف سنويا ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.

-الشهادة الثلاثية (للمؤسسات): سعر العائد السنوي 14.5% يصرف العائد سنويا.

ويستفيد من هذه الشهادات أصحاب الإصدارات الجديدة أو الذين انتهى أجل الشهادات لديهم في البنك ويرغبون في تجديدها على الأسعار القائمة.

وكذلك يجوز لأصحاب الشهادات القائمين كسر الشهادات الحالية بعد مرور 6 شهور على شرائها وإعادة استثمار المدخرات في أي شهادة من الجديدة.