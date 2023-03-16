شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الأردنى: بنوك المملكة لن تتأثر جراء إفلاس بنكين أمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّد البنك المركزي الأردني، الخميس، أنه لا يوجد أية تداعيات سلبية على القطاع المصرفي الأردني تأثراً بالأوضاع المالية التي تعرض لها كل من بنكي "سيليكون فالي، وسيغنتشر" الأمريكيين؛ نظراً لعدم امتلاك البنوك الأردنية أية ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لدى أي منهما.

وتسببت الأزمة التي عصفت بمصرف "سيليكون فالي بنك" (إس في بي) الذي أغلقته السلطات الأمريكية، في موجة من الذعر عبر القطاع المصرفي، مع تساؤل الأسواق عن عواقب أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في العام 2008.