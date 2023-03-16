شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: غازتك تنجح فى تحويل 224 ألف سيارة للغاز منذ بدء النشاط وحتى نهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية أنشطة الغاز الطبيعى وما تحققه من قيمة مضافة، والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات كوقود من خلال الحلول ابتكارية وتطبيق العديد من حلول التحول الرقمى، مؤكداًعلى أهميته البيئية والاقتصادية للمواطن والدولة، من حيث توفير وقود بيئى حضارى منخفض السعر ويعطى نفس كفاءة أنواع الوقود الأخرى، ويسهم فى خفض الكميات التى يتم استيرادها من البنزين من الخارج، ويوفر وقود اقتصادى للسوق المحلى والمواطنين.

وأثنى الوزير، خلال انعقاد الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال الشركـة المصريـة الدوليـة لتكنولوجيـا الغـاز (غازتك) لعام 2022، على ما تقدمه الشركة من حلول ابتكارية ورقمية تماشياً مع استراتيجية الوزارة فى تطبيق التحول الرقمى، كالمركز المتنقل لتحويل وصيانة السيارات العاملة بالغاز الطبيعى، وتوفير الخدمة المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، وتجربة نمذجة المحطات والتى وظفت التطور فى استخدامات الواقع الافتراضى لدعم الاستثمار فى هذا النشاط، واستمرارها فى ربط مواقع محطاتها المنتشرة، عبر منظومة الاسكادا والتى تتيح الاطلاع المستمر والرقابة والحوكمة وخدمة القرار السريع، وكذلك شراكتها مع شركة إينى الإيطالية لتقديم خدمات زيوت السيارات بالسوق المحلى مما يضيف للخبرات والتقنيات التى تثرى السوق وتعمل على تقديم خدمات متنوعة للمواطن .

وأكد الملا على أهمية ما يقدمه نشاط الغاز الطبيعى من نتائج أعمال متميزة بحساب ما يقدمه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى من خلال عوائده واحتساب الفرصة البديلة، لافتاً لأهمية ما تحقق لمصر من استقرار، وقرار تصحيح التشوهات السعرية للمنتجات البترولية فى السوق فى ما تحقق من نتائج أعمال، خاصة فى ظل التحديات الحالية التى يشهدها العالم، كما أكد على أهمية الاستمرار فى الالتزام بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئة فى كافة المشروعات الحالية أو التوسعات المستقبلية للحفاظ على العاملين والكيانات وضمان استدامة الأعمال.

وعرض المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة ما حققته من نتائج أعمال خلال العام ، مشيراً أنها قامت بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعى من خلال تشغيل 36 محطة تموين جديدة خلال العام فى مختلف محافظات الجمهورية ، منها محطتين متكاملتين للتموين بالغاز الطبيعي والوقود السائل (غازتك - إينى) فى محافظتى سوهاج وأسيوط ، ليصل إجمالى محطاتها العاملة إلى 318 محطة منتشرة فى 25 محافظة، وأنها قامت بتطوير ورفع الطاقة التشغيلية لـ 11 محطة من المحطات العاملة، وحققت أعلى زيادة فى مبيعات الغاز المحققة خلال العام ، حيث بلغت مبيعاتها حوالى 534 مليون م3 بنسبة 47% من إجمالى حصة السوق، كما قامت بتحويل حوالى 34 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى من خلال مراكزها خلال العام ، وأنها نجحت فى تحويل أكثر من 224 ألف سيارة لتعمل بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2022.

وأضاف أن غازتك قامت بتعزيز استخدامات تقنية المحطات المتنقلة للتموين بالغاز الطبيعى لتدعيم أعمال وخدمات التموين بالغاز الطبيعى فى العديد من المحافظات مثل منطقة الساحل الشمالى خلال فترة الصيف الموسمية، بالإضافة إلى دعم تقديم خدمات التموين بالغاز الطبيعى فى مدينة شرم الشيخ خلال فترة مؤتمر قمة المناخ COP27 ، وتقديم خدمات التموين بالغاز الطبيعى للأتوبيسات بالعاصمة الإدارية الجديدة فى منطقة مبنى مجلس الوزراء، بالإضافة لجاهزيتها للاستفادة منها فى حالات الطوارئ والصيانة للمحطات العاملة أو الشبكات ، وأوضح ما حققته من توسع فى تطوير مشروعات نقل الغاز المضغوط والتى تستهدف تغذية المناطق والمنشآت الصناعية والتجارية التى تبعد عن الشبكة القومية للغازات وإمدادها باحتياجاتها من الغاز الطبيعى.

كما استعرض خطة غازتك لتطويــــر ورفـع مستويــات السلامـــة والصحة المهنية فى كافة منشآتها ومحطاتها العاملة، ورفع مستوى وعى العاملين وتدريبهم فى مجال السلامة والصحة المهنية والبيئة ، وعرض المشروع المخطط تنفيذه لتطوير منظومة المراقبة الأمنية وإنشاء غرفه مراقبة مركزية بهدف رصد وتحليل البيانات والتفاعل مع أدق الوقائع والأحداث فى محطات التموين باستخدام إجراءات محددة مسبقاً تكون قادرة على التنبؤ بجميع الاحداث ، وقام بتقديم التجربة الجديدة لاستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضى (Virtual Reality) فى نمذجة بناء المحطات الجديدة وهو نظام محاكاة للمحطة بكامل أنشطتها فى مرحلة التصميم، مما يوفر بيئة تفاعلية، ويتميز هذا النظام بإمكانية تصور المشروع بالكامل قبل بدء التنفيذ وإجراء أية تعديلات مما يساهم فى توفير الوقت والتكاليف وتجنب أية أخطاء بعد التنفيذ ، كما يتيح هذا النظام عرض الوحدات التجارية على المستثمرين قبل التنفيذ مما يعزز من فرص الاستثمار والتنسيق مع المستثمر .