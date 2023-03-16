شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية المشروعات" يعلن مشاركة أصحاب المشاريع فى معرضى "أهلا رمضان" و"القاهرة الدولى" والان مع تفاصيل الخبر
ويعرض أصحاب المشروعات بمعرض السوبر ماركت -أهلا رمضان العديد من المنتجات المتميزة ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية ومن بينها (منتجات ألبان – عسل نحل – منتجات أسوان – مناديل ورقية – معجنات).
كما يشارك جهاز تنمية المشروعات في الدورة رقم 56 من معرض القاهرة الدولي المقام بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر حتى 18 مارس القادم، بـ 58 عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة من عملاء جهاز تنمية المشروعات والحاصلين على العديد من الخدمات التمويلية والفنية من بينهم 24 عارضا من ذوي الهمم.
وتتنوع المنتجات المعروضة من شباب جهاز تنمية المشروعات بالمعرض بين (ملابس جاهزة – مفروشات – منتجات ورقية – جلود – منتجات أخميم – سجاد – مشغولات يدوية – تحف خشبية – مراتب – عطور – شموع – مشغولات زجاجية – أثاث –منتجات خان الخليلي - أواني منزلية – منتجات سيناء – منتجات أسوان).