شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 يسجل 2206 جنيهات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:
سعر الذهب عيار 21 يسجل 1930 جنيها.
سعر الذهب عيار 18 سجل 1654 جنيها.
جرام الذهب عيار 24 سعر 2206 جنيهات.
الجنيه الذهب سجل 15440 جنيها.
أسعار الذهب الفورية ارتفعت اليوم بنسبة 0.2% وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى اليوم عند 1907.52 دولار للأونصة وتتداول وقت كتابة التقرير عند 1922.00 دولار للأونصة،ويأتي هذا بعد ارتفاع في أسعار الذهب بنسبة 0.8% خلال جلسة الأمس ليسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع عند 1937.25 دولار للأونصة. هذا ويتداول الذهب حالياً مرتفعاً بنسبة 5% منذ بداية عام 2023.
بسبب الإقبال الكبير على الملاذ الآمن التقليدي في الأسواق المالية، شاهدنا يوم أمس أسعار الذهب والدولار يرتفعان في نفس الوقت على الرغم من العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار، ولكن المخاوف الكبيرة في الأسواق المالية أوقفت عمل هذه العلاقة يوم أمس، بحسب تقرير فني لجولد بيليون.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع يوم أمس بنسبة 1% وسجل أعلى مستوى في 3 جلسات عند 104.70 قبل أن يتراجع المؤشر خلال جلسة اليوم بسبب التصحيح الفني لينخفض بنسبة 0.2% وقت كتابة التقرير.