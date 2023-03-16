شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 يسجل 2206 جنيهات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس مع تسجيل الذهب مستويات مرتفعة محلياً وعالمياً، في حين سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نحو 1930 جنيها للجرام وفي البورصة العالمية سجلت الأونصة مستويات 1907 دولار.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: سعر الذهب عيار 21 يسجل 1930 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل 1654 جنيها. جرام الذهب عيار 24 سعر 2206 جنيهات. الجنيه الذهب سجل 15440 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تداولات اليوم الخميس بشكل طفيف بعد عمليات البيع لجني الأرباح التي شهدتها بداية جلسة اليوم، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع خلال جلسة الأمس، بعد الإقبال العنيف على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في أعقاب الأزمة المصرفية التي تعرض لها بنك كريدي سويس والتي زادت المخاوف من انتقال عدوى انهيار البنوك إلى أوروبا، وفق gold Bullion

أسعار الذهب الفورية ارتفعت اليوم بنسبة 0.2% وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى اليوم عند 1907.52 دولار للأونصة وتتداول وقت كتابة التقرير عند 1922.00 دولار للأونصة،ويأتي هذا بعد ارتفاع في أسعار الذهب بنسبة 0.8% خلال جلسة الأمس ليسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع عند 1937.25 دولار للأونصة. هذا ويتداول الذهب حالياً مرتفعاً بنسبة 5% منذ بداية عام 2023.

بسبب الإقبال الكبير على الملاذ الآمن التقليدي في الأسواق المالية، شاهدنا يوم أمس أسعار الذهب والدولار يرتفعان في نفس الوقت على الرغم من العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار، ولكن المخاوف الكبيرة في الأسواق المالية أوقفت عمل هذه العلاقة يوم أمس، بحسب تقرير فني لجولد بيليون.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع يوم أمس بنسبة 1% وسجل أعلى مستوى في 3 جلسات عند 104.70 قبل أن يتراجع المؤشر خلال جلسة اليوم بسبب التصحيح الفني لينخفض بنسبة 0.2% وقت كتابة التقرير.