شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل صعوده بمنتصف التعاملات مدفوعة بارتفاع أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وحديد عز، وبنك كريدي اجريكول مصر، والسويدي إليكتريك، وسيدي كرير للبتروكيماويات، والقلعة للاستشارات المالية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 700 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 14927 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2483 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 17409 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 6169 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 2520 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليصل

إلى مستوى 3770 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.49% ليصل إلى مستوى 3245 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: حق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية-1، والتعمير والاستشارات الهندسية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وارابيا انفستمنتس هولدنج، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والمتحدة للإسكان والتعمير، والنصر للأعمال المدنية، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، واودن للاستثمارات المالية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والوراق المالية لعدد 928.3 ألف سهم بقيمة 11.9 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 216.3 ألف سهم، 290 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 13 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المجموعة المصرية العقارية 577.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 310 ألف سهم، 161.8 ألف سهم، 590 ألف سهم، 60.6 ألف سهم، 32 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 475 ألف سهم، 3053 سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة رواد السياحة-رواد 1500 سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت بنك فيصل الإسلامي المصري، إيرادات بلغت 18.5 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 14.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، بنسبة 29.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة 4.8 مليار جنيه مقارنة مع 2.97 مليار جنيه بنسبة نمو 60.4%.

فيما أعلنت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد الموازنة التخطيطية المستهدفة للشركة للعام المالي 2023/2024 بحجم عمل متوقع تنفيذه 120.1 مليون جنيه، وفائض قدره 20.7 مليون جنيه.

في سياق آخر قالت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن شركة إي تاكس المملوكة لكل من وزارة المالية والمجموعة، وقعت عقدًا مع مصلحة الضرائب المصرية، لتدشين أول منظومة حكومية لتوحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وإطلاق "بوابة الموظف" كمنصة إلكترونية مبسطة وبما يمكن الموظفين سواء من القطاع العام أو الخاص أو مختلف الهيئات والجهات التعرف على كامل مفردات المرتب واستقطاعاته.

فيما أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطور العقاري، موافقة مجلس إدارة على تعيين شركة إيليت للاستشارات المالية مستشار مالي مستقل للشركة لعمل دراسة لتقييم سهم الشركة، بغرض زيادة رأس مال الشركة، وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.