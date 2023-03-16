شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك: اجتماع تنسيقى للفريق التفاوضى العربى بشأن تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" بالمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة التطورات الخاصة بقضايا اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) على الصعيدين العربي والدولي وذلك مع ازدياد اهتمام المجتمع الدولي بقضايا البيئة وتغير المناخ، وبناءً على توجيهات مجلس وزراء المنظمة.

وبهذا الشأن عقدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" اجتماعا تنسيقياً بتاريخ برئاسة المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام للمنظمة، بحضور عبد الكريم عايد ممثل المنظمة في الفريق التفاوضي العربي وممثلي لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" وجامعة الدول العربية والمجموعة التفاوضية العربية.

وأشار الأمين العام لمنظمة أوابك في كلمته الافتتاحية الى أهمية الاجتماع وارتباطه بواقع ومستقبل الصناعة البترولية، ويعكس حرص الأمانة العامة على اعداد وتأهيل المفاوضين العرب ومشاركتها الفاعلة في عضوية الفريق التفاوضي العربي حيث بذلت المنظمة جهوداً حثيثة للتنسيق بين مواقف الوفود المشاركة بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدول المعنية بهذا المجال.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد فعالية عربية لإعداد وتأهيل المفاوضين العرب، وذلك قبل فترة عقد إجتماعات الهيئات الفرعية للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ لهدف إبراز وجهة نظر الدول العربية المصدرة للبترول حول أساليب التعامل مع قضايا التغيرات المناخية.