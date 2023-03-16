شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 16-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري بتداولات اليوم الخميس 16-3-2023، فى البنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 96.86 جنيه للشراء، و100.57 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 97.17 جنيه للشراء، و100.90 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 100.48 جنيه للشراء، و100.83 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى100.48 جنيه للشراء.

100.83 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى96.86 جنيه للشراء.

100.57 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر96.88 جنيه للشراء.

100.57 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية97.17 جنيه للشراء.

100.90 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib97.30 جنيه للشراء.

100.89 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي98.09 جنيه للشراء.

100.89 جنيه للبيع.