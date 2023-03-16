شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تتصدر قائمة الدول الأعلى استيرادا للأسمدة المصرية عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - وتصدرت القائمة نحو 10 دول وفقا لما يلى:فرنسا وسجلت قيمة صادرات مصر من الأسمدة لها 326.4 مليون دولار. القاهرة - سامية سيد - وتصدرت القائمة نحو 10 دول وفقا لما يلى:فرنسا وسجلت قيمة صادرات مصر من الأسمدة لها 326.4 مليون دولار. المملكة المتحدة بقيمة 325.1 مليون دولار. البرازيل بقيمة 250.7 مليون دولار. إيطاليا بقيمة 223.2 مليون دولار. الهند بقيمة 207.1 مليون دولار. رومانيا بقيمة 151.2 مليون دولار. اليونان بقيمة 117.3 مليون دولار. تركيا بقيمة 108.3 مليون دولار. اسبانيا بقيمة 98.6 مليون دولار. بنجلادش بقيمة 95.8 مليون دولار. وإجمالا ارتفعت قيمة صادرات مصر من الأسمدة لتسجل 3.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 50.2%.