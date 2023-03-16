شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكاتب البريد المقدمة لخدمات الشهر العقارى والتوزيع الجغرافى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن الموقف التنفيذي لخدمات الشهر العقاري، المُقدَّمة من خلال مكاتب البريد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على استخدام مقرات مكاتب البريد بالمحافظات لتقديم خدمات الشهر العقاري بعدد 116 مكتبًا موزعة جغرافيًا وفقًا لاحتياجات وزارة العدل، مؤكدًا أنه تم تشغيل الخدمة في العدد ذاته.

وينشر الخليج 365 أسماء مكاتب البريد المقدمة لخدمة الشهر العقاري والتوزيع الجغرافي لها