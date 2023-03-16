شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الخضروات فى الأسواق اليوم.. الكوسة 7 جنيهات والطماطم بـ6.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علنت شعبة الخضراوات والفاكهة، تحرك طفيف فى أسعار الخضراوات وبلغ سعر كيلو الطماطم 3.75 إلى 6.5 جنيهات والبطاطس 4 إلى 6 جنيهات والبصل 9 إلى 16 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 3 إلى 7 جنيهات، فى حين بلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 19 إلى 23 جنيها والباذنجان البلدى 6.5 إلى 10.5 جنيه والباذنجان الرومى 6 إلى 8 جنيهات والباذنجان الأبيض 8.5 و11 جنيها والفلفل الرومى 10 إلى 12 جنيها والفلفل الصوب 10 إلى 12 جنيها والفلفل الألوان 19 إلى 25 جنيها.

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 3 إلى 6 جنيهات وبلغ الخيار 5 إلى 8 جنيهات للصوب والخيار البلدى 5.5 إلى 6.5 جنيه والبسلة من 14 إلى 16 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 3 إلى 5 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس من 6 إلى 10 جنيهات والكابوتشى 5 إلى 8 جنيهات والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.