شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بقطاع الأعمال: تطوير مصانع الأسمدة يزيد الصادرات مليار دولار سنويا والان مع تفاصيل الخبر
أضافت المصادر لـ"الخليج 365" أنه من المنتظر خلال الفترة المقبلة تطوير المصنع القديم بشركة كيما بأسوان بنحو 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تطوير مصانع الدلتا للأسمدة سماد طلخا بخبرات أوروبية ،وإعادة تأهيل وتحديث المصنع مجددا بالإضافة إلى استمرار عملية التحديث فى مصانع النصر للأسمدة بالسويس، لتعظيم عوائد الشركات.
يشار أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،كشفت تطور إجمالي الصادرات المصرية من الأسمدة فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضى 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2021، حيث سجل إجمالي الصادرات منها نحو مليارى و430 مليون دولار خلال عام 2022، بينما كانت نحو مليار و564 مليون دولار فى الفترة المناظرة لها عام 2021، بزيادة بلغت نحو 866 مليون دولار.