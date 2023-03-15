شكرا لقرائتكم خبر «سامي» ضمن أفضل 100 شركة دفاعية بالعالم بعد 4 سنوات من إطلاقها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية وليد أبو خالد أن المملكة وبعد إطلاقها لـ«سامي»، الشركة السعودية للصناعات العسكرية، تمكنت من تحقيق العديد من المستهدفات في الصناعات الدفاعية، مفيدا بأنه بعد مرور 4 سنوات على إطلاقها باتت الشركة ضمن قائمة أفضل 100 شركة دفاعية حول العالم، وأن الهدف هو الوصول إلى قائمة الـ50 شركة كأفضل الشركات الدفاعية حول العالم.

جاء ذلك في الجلسة الحوارية عن «دور القطاع الخاص في تنمية القطاعات الناشئة» بمشاركة الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير سرك زياد الشيحة، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية وليد أبو خالد، ونائب الرئيس والمدير العام في الشرق الأوسط لشركة لوسيد فيصل السلطان، ورئيس قسم التنمية بصندوق الاستثمارات العامة جيري تود، وذلك ضمن فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المنعقد في الرياض.

وأوضح أن رؤية المملكة 2030 حرصت على تنمية الصناعات العسكرية، والوصول إلى تحقيق المستهدفات، مبينا أن «سامي» أطلقت العديد من المشاريع الجريئة في العالم واستحوذت على شركتين واستقطبت المواهب والخبرات في هذا المجال لرفع القدرات في القطاع.

وذكر أن لدى «سامي» 5 قطاعات أساسية وأن قدرات الشركات تأتي متوازنة مع قدرات سلاسل الإمداد في المملكة، مؤكدا أن الهدف الرئيس هو الوصول إلى نسبة 100 % كنسبة توطين للصناعة العسكرية في المملكة.

فيما بين الشيحة، أن «سرك « لديها العديد من الرسائل والأهداف التي تنوي تحقيقها والتي تتمثل في تخفيف الانبعاثات الغازية والكربونية، مشيرا إلى أن «سرك « تهدف لتجاوز نسبة 90 % من الاستفادة في إعادة تدوير المخلفات من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

بدوره كشف نائب الرئيس والمدير الإداري في الشرق الأوسط لشركة لوسيد، أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد إطلاق أول مركبة كهربائية يتم تجميعها في المملكة العربية السعودية، والمستهدف هو الوصول إلى معمل قائم بذاته في المستقبل القريب وتوطين صناعاتها.

وأكد أن المملكة هي من أكبر مستهلكي السيارات في المنطقة، مشددا على أن لوسيد تعمل على توطين الوظائف ورفع معدلات التوظيف بين الفتيات والشباب السعوديين.

من جانبه قال رئيس قسم التنمية بصندوق الاستثمارات العامة «إن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى إشراك القطاع الخاص من خلال العديد من البرامج والأهداف التي تم وضعها والوصول إلى تلبية الاحتياجات»، مبينا أن هناك العديد من القطاعات لها طلب مهم جدا في المملكة.

وذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى أن يقوم ببناء سلاسل الإمداد في المملكة بحيث تستطيع المملكة من تحقيق المستهدفات المراد الوصول إليها.