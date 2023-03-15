350 علامة تجارية تشارك في ملتقى السياحة السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت بالعاصمة الرياض؛ أعمال النسخة الأولى من «ملتقى السياحة السعودي» تحت رعاية منظومة السياحة السعودية، بمشاركة 350 علامة تجارية؛ يمثلون نخبة شركاء منظومة السياحة السعودية؛ ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويهدف الملتقى إلى الإسهام في نمو واستدامة القطاع السياحي الوطني، وإنشاء نقطة التقاء رئيسة، وتوفير فرص التواصل المباشر، وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع الشركاء الرئيسين في قطاعي السفر والسياحة، كما سيسهم في الترويج للوجهات والبرامج والتجارب والباقات والمنتجات السياحية السعودية أمام الزوار من داخل المملكة وخارجها، فضلا عن تعزيز استقطاب السياح الإقليميين والدوليين للوجهات الوطنية؛ لتجربة الحفاوة السعودية، وتراثها الأصيل، وثقافتها النابضة بالحياة، ومناظرها الطبيعية المذهلة التي تمتد من مرتفعات أبها إلى شواطئ البحر الأحمر وحتى الرمال المتحركة في صحراء الربع الخالي.

ودعا الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين؛ في كلمته المشاركين باستبدال الضيافة السعودية بـ «الحفاوة السعودية» لما للمملكة من ثقافة الاحتفاء بالضيف تفوق مفاهيم الضيافة التقليدية وتتعداها لتشمل الرعاية والاهتمام والكرم.

وانطلقت على هامش الملتقى؛ سلسلة الندوات وجلسات الحوار الثرية؛ التي يشارك من خلالها نخبة من الخبراء والقياديين والمسؤولين؛ لمناقشة عدد من المواضيع الحيوية؛ مثل: السياحة السعودية بين الأمس واليوم، ومستقبل السعوديين في السياحة، وعسير وجهة سياحية مستدامة، والمنتجات السياحية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى السياحة السعودية بالأرقام.

إلى ذلك وقعت الهيئة السعودية للسياحة والخطوط الحديدية السعودية «سار»؛ مذكرة تفاهم، على هامش الملتقى السياحي السعودي، تهدف لتحديد أوجه التكامل والمنافع المشتركة، والتعاون في تسويق تذاكر الخطوط الحديدية، عبر منصة «روح السعودية» وقنوات التواصل والإعلان والإعلام المتنوعة؛ والترويج للوجهات السياحية بالقطارات والمحطات، والعمل معاً للارتقاء بمستوى الخدمات والإسهام في تطوير القطاع السياحي والخيارات المقدمة أمام الزوار من داخل وخارج المملكة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة؛ في إطار التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية؛ وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية، وإثراء تجربة الزوار، ودعم الأنشطة والفعاليات السياحية والترويج لها، وتحقيق مستهدفات القطاع، المتناغمة مع رؤية السعودية 2030؛ الساعية لترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية.

ووقع صندوق التنمية السياحي وبالشراكة مع شركة (IMPACT46)، إحدى أكبر شركات الاستثمار الجريء في المملكة، اتفاقية للاستثمار في مجموعة المطار للسفر والسياحة، يتم بمقتضاها استثمار الصندوق في المجموعة.