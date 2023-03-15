شكرا لقرائتكم خبر 15.13 مليارا أرباح السعودية للكهرباء في 2022 بزيادة 5% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء 15.1 مليار ريال، مقارنة بـ14.4 مليار ريال للعام السابق، بارتفاع قدره 5.2%، وبلغ إجمالي الربح 19.8 مليار ريال، مقارنة مع 20.5 مليار ريال للعام 2021، بانخفاض 3.8%، وبلغ الربح التشغيلي 18 مليار ريال، مقارنة بـ 17.6 مليار ريال بارتفاع 2.4%.

وبلغ صافي الربح المعدل (صافي الربح العائد للأسهم العادية بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 7.7 مليارات ريال) لعام 2022 مبلغ 7.5 مليارات ريال، مقابل مبلغ 6.7 مليارات ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 11%.

وبناء عليه بلغ الربح الأساسي والمخفض للسهم 1.79 ريال لعام 2022م، مقابل 1.62 ريال للعام السابق، وهو ما يمثل ارتفاع قدره 10.5%.

وأشارت الشركة السعودية للكهرباء إلى أن إجمالي حقوق المساهمين في نهاية عام 2022م (حقوق الملكية باستبعاد أداة المضاربة) 89.1 مليار ريال مقارنة مع 83.7 مليار ريال للعام السابق، وهو ما يمثل ارتفاع قدره 6%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«السعودية للكهرباء» المهندس خالد القنون «سعداء بأدائنا المالي لهذا العام، حيث أطلقنا استثمارات كبيرة لزيادة الموثوقية والكفاءة في المنظومة الكهربائية، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء؛ وواصلنا العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتعزيز كفاءة وموثوقية قطاع الكهرباء.

ونفخر بنمو قاعدة مشتركينا هذا العام إلى 10.9 ملايين مشترك، وتحسن معدل رضا العملاء إلى 75%».

وأضاف القنون «إن الشركة أحرزت تقدما كبيرا نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في عام 2022، التي تتماشى بشكل مباشر مع أهداف قطاع الكهرباء في وزارة الطاقة ورؤية السعودية 2030، ونسعى من خلالها إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة الفاعلة في تحقيق مزيج طاقة بنسبة 50% من مصادر الطاقة المتجددة و50% من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030».

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أنه انسجاما مع المساعي المستمرة لتحقيق التميز، سنركز في المرحلة المقبلة على مواصلة الاستثمار لتحقيق طموحاتنا في تسهيل إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متنوعة ومتجددة وأكثر استدامة، وتحسين الشبكة من خلال زيادة عمليات الأتمتة والتحول الرقمي.

وأوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بتوزيعات الأرباح النقدية 70 هللة للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 2.9 مليار ريال.