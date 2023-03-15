شكرا لقرائتكم خبر وفد «رؤى المدينة» يطلع على تجربة وجهة مسار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وفد من شركة رؤى المدينة القابضة إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة بالمدينة المنورة، وجهة مسار للاطلاع عن قرب على كيفية سير الأعمال والإنشاءات، في الوجهة التي تمثل نموذجا فريدا للمشاريع التنموية العملاقة على مستوى المملكة ومكة المكرمة على وجه الخصوص، حيث تسعى مسار للارتقاء بالمشهد الاقتصادي والاجتماعي في العاصمة المقدسة ورفع جودة الحياة لسكان مكة وزوارها.

وكان في استقبال الوفد رؤى المدينة القابضة عدد من قيادات الشركة، وتضمنت الزيارة التعرف على تفاصيل التجربة الرائدة في أعمال البنية التحتية في الوجهة، من حيث التصاميم التي تراعي مفهوم التنقل الشامل، إضافة إلى العناصر التي تدعم كامل احتياجات الوجهة، كشبكة الاتصالات الرقمية التي تدعم المدن الذكية، ونظام التبريد المركزي، إضافة إلى نظام تصريف مياه الأمطار وغيرها من عناصر البنية التحتية المتطورة، حيث تتميز وجهة مسار عن غيرها من المشاريع التنموية بتركيزها على تنفيذ بنية تنموية متكاملة ومستدامة أسست لـ100 عام مقبلة.

وثمنت الشركة زيارة الوفد للوجهة التي تأتي في إطار الحرص على تكامل المشاريع التنموية في المملكة، وتبادل الآراء التي تصب في مصلحة هذه المشاريع المساهمة بشكل فعال لتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 بالوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030.

يذكر أن وجهة مسار تعد وجهة عصرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، وستشكل عند انتهائها معلما عصريا متعدد الإمكانات والمميزات، ستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عدد من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها؛ لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبة ومحركة للاستثمار طويل المدى.

وتعنى شركة رؤى المدينة القابضة بالتخطيط الحضري الحديث، والمشاريع التنموية الشاملة التي تثري تجربة سكان وزوار المدينة المنورة عبر تطوير منظومة متكاملة تلبي احتياجات سكان وزوار المدينة المنورة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة.