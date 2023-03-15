داون تاون توقع 5 مذكرات بمجالات إمدادات الغاز وخدمات المياه والتقنيات الزراعية

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وأوضح عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة داون تاون السعودية نايف الحمدان، أن رؤية شركة داون تاون السعودية ترتكز على الشراكة؛ لتعزيز جاذبية مدن المملكة وتحفيز تنافسيتها للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، مشيرا إلى حرص داون تاون السعودية على التعاون مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال المحلي من خلال تهيئة عدد من الفرص المختلفة في عدد من مدن المملكة.
وأفاد بأن مذكرات التفاهم ستتيح بحث سبل التعاون مع 5 شركات رائدة لبحث ودراسة متطلبات البنية التحتية في مشاريع الشركة ولتطوير تقنيات زراعية جديدة فيها.
وتتماشى أهداف منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص مع استراتيجية شركة داون تاون السعودية التي تهدف إلى الإسهام في تحسين جودة الحياة وتحفيز الحركة الاقتصادية، وخلق الفرص الجديدة للسكان والزوار وقطاع الأعمال من خلال تطوير وجهات ومراكز حضرية في 12 مدينة في المملكة؛ تشمل المدينة المنورة والأحساء والخبر وبريدة والطائف وعرعر وحائل وتبوك ودومة الجندل وجيزان ونجران والباحة.
المذكرات الـ5
- مذكرة تفاهم مع «شركة حلول الغاز»، ممثلة بالرئيس التنفيذي للشركة المهندس سامر الترك؛ لبحث فرص التعاون المستقبلية ذات الصلة بإمدادات وخدمات غاز البترول المسال في مشاريع شركة داون تاون السعودية، إضافة إلى التعاون لإعداد الدراسات والاطلاع على الخبرات وأفضل الممارسات لإدارة مرافق الغاز، حيث تعد «شركة حلول الغاز»، الشركة المملوكة بالكامل لشركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)، مختصة في تقديم خدمات تأسيس شبكات وخزانات الغاز وتطوير منتجات وحلول إمدادات الغاز المسال وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها.
- مذكرة تفاهم مع «شركة المياه الوطنية»، ممثلة بنائب الرئيس للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور محمد أبوثنين، لمناقشة متطلبات خدمات وحلول المياه والصرف الصحي في مشاريع شركة داون تاون السعودية في 12 مدينة، وتمهد هذه المذكرة الطريق لبناء شراكة استراتيجية وتعاون أكبر بين الشركتين ومواءمة الخطط والمتطلبات المستقبلية لتلبية احتياجات المشاريع.
- مذكرة تفاهم مع «شركة رد سي»، ممثلة بالمدير العام محمود عبدالجواد؛ بهدف مناقشة تصميم وبناء وتشغيل المحميات الزراعية، وتطبيق التقنيات الزراعية القائمة على مبادئ الاستدامة، وستمهد هذه المذكرة الطريق لاستخدام التقنيات الزراعية قليلة الاعتماد على المياه والطاقة؛ لتوفير المنتجات الزراعية في المجتمعات المحلية، وتشجيع أسلوب الحياة الصحي فيها، حيث تعد شركة رد سي المالكة لمنتجات العلامة التجارية «رد سي فارمس» شركة متخصصة في مجال التقنيات الزراعية وتقديم الحلول المتطورة للزراعة في المناطق الحارة.
- مذكرة تفاهم مع «شركة مزارع بادية الزراعية»، ممثلة بالرئيس التنفيذي المهندس عمر الجندي، وهي شركة سعودية متخصصة في مجال تكنولوجيا الزراعة الحديثة، وتركز على تطوير وإنتاج النباتات والمنتجات الزراعية المختلفة باستخدام طرق وتقنيات زراعية مبتكرة، وتهدف المذكرة إلى بحث مجالات التعاون الممكنة لتشجيع الزراعة المستدامة.
- مذكرة تفاهم مع «شركة مورق التخصصية الزراعية»، ممثلة بالشريك المؤسس، المدير العام للشركة دانة قيس عناني، حيث تعد «مورق» شركة متخصصة في الزراعة العمودية تركز على توفير أكبر قدر ممكن من المنتجات الزراعية داخل المدن مع استخدام أقل مساحة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الزراعية عموديا؛ لإنتاج منتجات نوعية ذات جودة عالية وخالية من المبيدات الحشرية توفرها في السوق المحلية، مع تخفيض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بطرق الزراعة التقليدية، وتتبنى «مورق» حاليا تصميم وبناء أكبر مزرعة عمودية في الشرق الأوسط في مدينة الرياض باستخدام الجيل الثاني من التقنيات الزراعية العمودية، وتهدف المذكرة إلى مناقشة توفير تقنيات الزراعة العمودية المتطورة مع الحفاظ على جودة المنتجات في عدد من مشاريع شركة داون تاون السعودية.
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