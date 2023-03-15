شكرا لقرائتكم خبر داون تاون توقع 5 مذكرات بمجالات إمدادات الغاز وخدمات المياه والتقنيات الزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة داون تاون السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة المملوكة بالكامل، التي ستطور وجهات ومراكز حضرية في 12 مدينة سعودية، 5 مذكرات تفاهم مختلفة مع كل من شركة حلول الغاز، وشركة المياه الوطنية، وشركة رد سي، وشركة مزارع بادية الزراعية، وشركة مورق التخصصية الزراعية، خلال فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الذي يقام تحت شعار «طموح مشترك لاقتصاد مزدهر».

وأوضح عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة داون تاون السعودية نايف الحمدان، أن رؤية شركة داون تاون السعودية ترتكز على الشراكة؛ لتعزيز جاذبية مدن المملكة وتحفيز تنافسيتها للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، مشيرا إلى حرص داون تاون السعودية على التعاون مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال المحلي من خلال تهيئة عدد من الفرص المختلفة في عدد من مدن المملكة.

وأفاد بأن مذكرات التفاهم ستتيح بحث سبل التعاون مع 5 شركات رائدة لبحث ودراسة متطلبات البنية التحتية في مشاريع الشركة ولتطوير تقنيات زراعية جديدة فيها.

وتتماشى أهداف منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص مع استراتيجية شركة داون تاون السعودية التي تهدف إلى الإسهام في تحسين جودة الحياة وتحفيز الحركة الاقتصادية، وخلق الفرص الجديدة للسكان والزوار وقطاع الأعمال من خلال تطوير وجهات ومراكز حضرية في 12 مدينة في المملكة؛ تشمل المدينة المنورة والأحساء والخبر وبريدة والطائف وعرعر وحائل وتبوك ودومة الجندل وجيزان ونجران والباحة.

المذكرات الـ5

