المملكة تشارك باليوم العالمي لحقوق المستهلك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت المملكة منظومة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يوافق يوم 15 مارس من كل عام؛ وذلك من خلال إقامة المعارض التوعوية الهادفة لتعزيز مبدأ الحقوق وتوعية المستهلك وحمايته من الغش والتضليل؛ في مختلف محافظات ومناطق المملكة؛ حيث تقوم وزارة التجارة بمجهودات حثيثة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه؛ عبر القنوات الإعلامية كافة والفعاليات الميدانية التي تشارك فيها الوزارة والحملات الرقابية التي تنفذها. وتتلقى الوزارة المقترحات والبلاغات على الرقم «1900»، إضافة إلى تطبيق «بلاغ تجاري» والموقع الالكتروني الرسمي للوزارة على الإنترنت؛ فيما حققت الوزارة جائزة جمعية حماية المستهلك في مسار أفضل الجهات الحكومية تفاعلا في الحملات التوعوية لحماية المستهلك وتثقيفه بحقوقه وواجباته. وتهدف الجائزة لتحفيز المنظمات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي للمشاركة الفعالة في تحسين تجربة المستهلك؛ تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، وخلق بيئة تجارية تنافسية ترتكز على حماية المستهلك، وتحسين تجربته وخلق مجتمع استهلاكي واع بمسؤولياته وحقوقه وواجباته. وتعد جمعية حماية المستهلك؛ جمعية أهلية غير ربحية تهدف لتمكين المستهلك، وتحسين تجربته في السوق السعودي عبر بناء شراكات فعالة مع المستهلكين والقطاعين العام والخاص؛ حيث تنبثق رؤيتها من أن تكون الجهة الرائدة محليا وإقليميا في تطوير وتحسين تجربة المستهلك وتمكينه في المملكة؛ وذلك في إطار رسالتها المتمثلة في تطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين تجربة المستهـلك في المملكة مع محفزات للالتزام بها وقياس فعاليتها والتنسيق لتطبيقها مع شركاء الجمعيــة، وتمكين المستهلك عبر رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية والإلمام بالحقوق والواجبات.

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